U-Bahn entgleist nach Zusammenstoß mit Bus

Am Samstagabend ist an der Stadtgrenze zu Oberursel eine U-Bahn mit einem Bus kollidiert. Der Busfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Zwischen Frankfurt und Oberursel sind am Samstagabend eine U-Bahn und ein Linienbus im Bereich der Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße/Am Weißkirchener Berg zusammengestoßen. Die U-Bahn prallte bei dem Zusammenstoß gegen die rechte Seite des Busses, in Höhe der mittleren Tür. Dadurch wurde der Bus auf das Gleisbett geschoben, die U-Bahn entgleiste bei dem Unfall. Laut Polizei übersah der Busfahrer beim Abbiegen die U-Bahn.



Der 60-jährige Busfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In der U-Bahn befanden sich 60 Fahrgäste, drei von ihnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch betreut. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 950 000 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Unfallmaßnahmen, wie auch der Bergung des Busses und der U-Bahn, mussten bis circa 1 Uhr heute Nacht der Autoverkehr umgeleitet und die Bahnstrecke gesperrt werden.