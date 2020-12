Volkmarsen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Im Februar fuhr ein damals 29-Jähriger in Volkmarsen in einen Rosenmontagsumzug und verletzte dabei mehrere Menschen. Knapp zehn Monate nach der Tat erhebt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den Mann.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat am Freitag gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Volkmarsen, Maurice P., Anklage erhoben. Der 30-Jährige muss sich vor dem Landgericht Kassel wegen des Verdachts des versuchten Mordes in 91 Fällen, der gefährlichen Körperverletzung in 90 Fällen und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Wann der Prozess beginnt, ist noch nicht bekannt.



Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann sein Fahrzeug ungebremst und mit einer Geschwindigkeit von etwa 50-60 km/h bewusst in die Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen des Rosenmontagsumzuges in Volkmarsen gesteuert haben, um Menschen zu töten. Nach Ermittlungsergebnissen sei davon auszugehen, dass Maurice P. die Tat im Vorfeld geplant und sein Fahrzeug am Vortag so abgestellt habe, dass eine Einfahrt in den abgesperrten Bereich des Rosenmontagsumzuges möglich war, so die Staatsanwaltschaft. Zudem soll er in seinem Fahrzeug eine Dashcam eingebaut haben, um die Tat aufzuzeichnen.



Bei der Tat erlitten laut Staatsanwaltschaft 90 Menschen teilweise schwere körperliche Verletzungen, 20 Menschen mussten aufgrund ihrer Verletzungen stationär und teilweise intensivmedizinisch behandelt werden. Eine Vielzahl weiterer Menschen soll durch die Tat traumatisiert und erheblich psychisch beeinträchtigt worden sein.



Tatmotiv weiterhin unklar



Das Motiv für die Tat bleibt weiterhin unklar. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt hat sich Maurice P. bisher noch nicht zu der Tat geäußert. Er soll während der Tat weder unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten noch Drogen gestanden haben.