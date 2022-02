Flaschenwürfe auf Einsatzkräfte in Bockenheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus einem Studierendenwohnheim in Bockenheim heraus mit Glasflaschen beworfen. Grund für den Einsatz war ein missbräuchlich ausgelöster Feueralarm.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vor einem Studierendenwohnheim in Bockenheim mit Flaschen beworfen. Aufgrund eines dort in der Ginnheimer Landstraße ausgelösten Feueralarms, hatte die alarmierte Feuerwehr das Gebäude zunächst aufgesucht. Vor Ort fand die Feuerwehr jedoch keinen Brand, sondern es wurden aus einem Obergeschoss des Gebäudes Glasflaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen.



Anschließend nahmen die Bediensteten der Feuerwehr Kontakt zu der Polizei auf, die daraufhin am Einsatzort eintraf und ebenfalls mit Flaschen beworfen wurde, wie die Polizei mitteilt. Weder die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch die der Polizei seien dabei verletzt worden. Lediglich die Seitenscheibe eines Feuerwehrfahrzeuges wurde laut Polizei beschädigt.



Weiter heißt es, im weiteren Verlauf des Einsatzes hätten die Einsatzkräfte ein Fenster identifizieren können, an dem mehrere Personen standen. Beim Betreten des Gebäudes seien ihnen daraufhin vier junge Männer entgegen gelaufen, die sich einer Kontrolle unterziehen mussten, wie die Polizei mitteilt. Ein 26-jähriger Mann, der als mutmaßlicher Täter gilt, wurde vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige und seine drei 21 bis 23 Jahre alten Begleiter erhielten einen Platzverweis. Die Polizei hat diverse Strafverfahren eingeleitet und ermittelt aktuell wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs, der Sachbeschädigung sowie des Missbrauchs von Notrufen.