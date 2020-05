Festnahmen bei Corona-Demos

Auch am vergangenen Samstag trafen in Frankfurt erneut sogenannte Corona-Skeptikerinnen und -Skeptiker auf angekündigten Gegenprotest. Die Polizei nahm mehrere Personen bei einer Kundgebung an der Weseler Werft fest, weil diese sich nicht an die Verordnung der Stadt hielten.

Wie auch schon an den vergangenen Samstagen mobilisierten sich diverse Gruppen in ganz Deutschland, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Und wie auch schon am Samstag, den 17. Mai, waren Gegenproteste angekündigt. In Frankfurt trafen diese unter anderem um 14 Uhr an der Alten Oper aufeinander.© Bernd KammererDie von Hajo Köhn angemeldete Demo gegen die Corona-Schutzmaßnahmen unter dem Motto „Hände weg vom Grundgesetz“ fand dieses Mal nicht am Roßmarkt, sondern an der Weseler Werft statt. Wie auch schon an den vergangenen Samstagen ließ sich beobachten, dass sich einige der Demonstrierenden weder an die Abstände noch an die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen hielten. Die Polizei verwies mehrmals per Lautsprecherdurchsage auf die Verordnung, die von der Stadt Frankfurt eigens für diese Kundgebung erlassen wurde. Mehrere Demonstrierende weigerten sich jedoch weiterhin und wurden daraufhin von der Polizei unter lauten Buhrufen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgeführt; gegen sie wurde nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Hajo Köhn kündigte bereits am Ende der Kundgebung an, auch kommenden Samstag wieder protestieren zu wollen.