Frankfurt Marathon findet dieses Jahr nicht statt

Bedingt durch die Corona-Pandemie entschieden die hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt am Dienstag gemeinsam mit dem Veranstalter, den diesjährigen Mainova Frankfurt Marathon abzusagen. Der Marathon im kommenden Jahr ist bereits in Planung.

Am 25. Oktober sollte die 39. Auflage des Mainova Frankfurt Marathons stattfinden. Angesichts der aktuellen Situation rund um die Covid-19-Pandemie haben sich die hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt gemeinsam mit dem Veranstalter Motion Events jedoch am Dienstag dazu entschlossen, die Großveranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Jo Schindler, Renndirektor des alljährlichen Sport-Events, sagte, dass die Gesundheit aller Teilnehmenden sicherzustellen von größter Bedeutung sei. „Wir haben uns diese Absage nicht leicht gemacht und bis zum Ende um Lösungen und Alternativen gerungen. Nun müssen wir nüchtern feststellen, dass die Absage unumgänglich ist.“, so Schindler. Neben dem Hauptwettbewerb wurden außerdem alle anderen Teilwettbewerbe wie der Mini- und der Staffelmarathon abgesagt.



Aufgrund des großen Umfangs während des Frankfurt Marathons sei die Umsetzung der Corona-Regeln, wie beispielsweise die Einhaltung des Mindestabstands, so gut wie unmöglich: „Die Erfassung der Zuschauer mit Standort und Zeitpunkt können wir bei Hunderttausenden Zuschauern auf einer 42,195 Kilometer langen Strecke quer durch Frankfurt leider nicht mit absoluter Sicherheit gewährleisten“, sagte Schindler.



39. Auflage auf den 31. Oktober 2021 verschoben



Auch Stadtrat und Sportdezernent Markus Frank (CDU) bedauerte die Absage des diesjährigen Marathons. „Dass wir in diesem Jahr keinen Mainova Frankfurt Marathon erleben werden, nimmt nicht nur den Läuferinnen und Läufern ein großes Ziel im Rennkalender. Auch das Frankfurter Publikum wird das Lauf-Highlight vermissen“, so Frank. Der Marathon gilt als der älteste Stadtmarathon Deutschlands, an dem im vergangenen Jahr 21052 Athletinnen und Athleten teilnahmen. In diesem Jahr lagen die Anmeldezahlen bis zum Anmeldestopp bei 15 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Nun soll die 39. Auflage des Mainova Frankfurt Marathons am 31. Oktober 2021 stattfinden, die Planungen haben bereits begonnen. „Ich bin überzeugt, dass es uns mit einem Vorlauf von rund 15 Monaten gelingen wird, die Auflagen des Landes Hessen zu erfüllen“, so Schindler.