Polizei sucht nach zwei Kindern

Seit Donnerstagabend wurden zwei zehnjährige Jungen aus dem Frankfurter Gallusviertel vermisst. Am Freitagabend wurden die Jungen laut Mitteilung der Polizei wohlbehalten aufgefunden.

Update: Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, wurden die beiden Jungen am Freitagabend wohlbehalten aufgefunden.



Ursprüngliche Nachricht, 19. November, 15.40 Uhr: Seit Donnerstagabend werden die beiden zehnjährigen Jungen Alessandro F. und Leon G. vermisst. Laut Polizei verließen die beiden am 18. November gegen 20.30 Uhr ihre Unterkunft in der Kriegkstraße im Frankfurter Gallusviertel und sind seitdem verschwunden. Wo die beiden Jungen hinwollten, ist unklar. Wie die Polizei mitteilte, haben sie neben Frankfurt auch Kontakte nach Offenbach und Dietzenbach.



Der zehnjährige Leon soll etwa 1,40 groß und schlank sein. Er habe ein gelbes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine blau-schwarze Jacke getragen, so die Polizei. Der gleichaltrige Alessandro soll etwa genauso groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Wer die beiden vermissten Jungen nach ihrem Verschwinden noch gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755-51199 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.