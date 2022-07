Polizei sucht nach 85-Jährigem

Seit Montag wird der 85-jährige Helmut S. aus Frankfurt-Niederursel vermisst. Er ist orientierungslos und könnte in einer hilflosen Lage sein. Die Polizei Frankfurt bittet um Hinweise.

Die Polizei Frankfurt sucht nach dem 85-jährigen Helmut S. aus Niederursel. Am Montag, dem 18. Juli, soll er dort gegen 16 Uhr zuletzt gesehen worden sein. Offenbar ist der Vermisste orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wie die Polizei mitteilte, halte er sich gerne an belebten Orten sowie im Stadtwald, auch abseits der Wege, auf.



Helmut S. ist zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, hat eine „hagere Gestalt“ und kurze graue Haare, jedoch fast nur einen Haarkranz. Laut Polizei trägt er vermutlich eine Jeans und einen hellblauen Pullover sowie möglicherweise eine schwarze Winterjacke.



Wer Hinweise dazu geben kann, wo sich der 85-jähirge Vermisste aufhält, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755-51199 bei der Frankfurter Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.