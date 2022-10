Foto: Christa S. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Polizei sucht 78-Jährige aus Ginnheim

Seit Samstag wird die 78-jährige Christa S. aus Ginnheim vermisst. Laut Polizei sei die Vermisste durch ihre psychische Verfassung nicht in der Lage, Gefahren richtig einzuschätzen oder für sich selbst zu sorgen.

Die 78-jährige Christa S. gilt seit dem 15. Oktober als vermisst. Nach Angaben der Polizei sei die Frau aus Ginnheim zeitweise verwirrt und orientierungslos. Darüber hinaus sei sie aufgrund ihrer psychischen Verfassung nicht in der Lage, Gefahren richtig einzuschätzen oder dauerhaft für sich selbst zu sorgen.



Die 78-Jährige sei laut Polizei etwa 1,55 Meter groß, sehr schlank, habe kurze graue Haare und führe einen Krückstock mit sich. Außerdem habe sie eine Jogginghose an, weiße Schuhe und vermutlich einen grauen Pullover.



Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten können telefonisch unter der 069/755 53 110 an die Kriminalpolizei weitergegeben werden.