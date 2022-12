Polizei sucht 74-Jährigen aus Schwanheim

Seit Mittwoch wird der 74-jährige Ahmed Belaasri aus Schwanheim vermisst. Laut Polizei sei der Vermisste nach einem Waldspaziergang nicht mehr zurückgekehrt. Zudem wird vermutet, er sei nicht in der Lage sich zu orientieren.

Der 74-jährige Ahmed Belaasri aus Schwanheim gilt seit dem 14. Dezember als vermisst. Laut Angaben der Polizei hat der 74-Jährige am Abend seine Wohnung verlassen, um im Waldgebiet um Schwanheim spazieren zu gehen. Die Polizei vermutet, er sei nicht in der Lage sich zu orientieren.



Der Vermisste wird als etwa 1,90 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Zudem soll er mit einer rosafarbenen Wollmütze, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet sein.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 74-Jährigen können telefonisch unter der 069/75551199 an die Frankfurter Polizei oder jede weitere Polizeidienststelle weitergegeben werden.