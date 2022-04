Polizei sucht 48-Jährige aus Offenbach

Seit knapp einem Monat wird die 48-jährige Kiymet Caliskan vermisst. Sie wurde zuletzt in einem von ihr bewohnten Hotelzimmer in der Offenbacher Marienstraße gesehen. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Die Kriminalpolizei sucht nach der 48-jährigen Kiymet Caliskan. Wie die Polizei Offenbach mitteilt, habe die Frau am Freitag, 25. März, das Hotelzimmer in der Offenbacher Marienstraße verlassen, das sie gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn und ihrer minderjährigen Tochter bewohne. Bevor Caliskan das Zimmer verließ, habe sie einen Zettel mit der Nachricht hinterlassen, dass sie am 1. April zurückkehre. Laut Polizei ist sie seither nicht zurückgekehrt und es besteht kein Kontakt zu ihr.



Weiter heißt es vonseiten der Polizei, Kiymet Caliskan arbeite bei einem namentlich unbekannten Pflegedienst in Frankfurt. Die Vermisste ist 1,58 Meter groß und hat schwarze lange Haare mit Graustich. Vermutlich sei sie mit einer blauen Jacke und mit weißen glitzernden Sportschuhen bekleidet. Darüber hinaus habe sie wahrscheinlich eine schwarze Handtasche dabei.



Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten können telefonisch an die Offenbacher Kriminalpolizei unter der 069/80981234 sowie an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.