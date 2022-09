Polizei sucht 36-jährige Frau

Bereits seit dem 29. Juli wird die 36-jährige Daniela Marosevic aus Frankfurt vermisst. Offenbar hat sie eine psychische Erkrankung und wurde zuletzt in einem Krankenhaus in Würzburg gesehen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Die Polizei Frankfurt sucht bereits seit Ende Juli nach der 36-jährigen Daniela Marosevic. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau eine psychische Erkrankung und sei zuletzt am 29. Juli in einem Krankenhaus in Würzburg gesehen worden. Seitdem habe es kein Lebenszeichen von ihr gegeben. Möglicherweise kann die 36-Jährige aufgrund ihres psychischen Zustands Gefahren nicht richtig einschätzen und ist nicht in der Lage, dauerhaft für sich selbst zu sorgen. Offenbar, so die Polizei, gibt sie sich öfter auch als Naziri Amadou aus.



Daniela Marosevic ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur, blonde oder rot gefärbte Haare und grünblaue Augen. Laut Polizei trägt sie gelegentlich auch Perücken. Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755-511 99 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.