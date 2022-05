Polizei sucht 35-jährige Frau und 5-jährigen Sohn

Ukraine-Krieg

Starthilfe für Geflüchtete

Mit zwei Veranstaltungen sollen am Wochenende Geflüchtete aus der Ukraine und Helferinnen und Helfer zusammengebracht werden. Während es am Samstag vor allem um Tipps zur Ankunft in Frankfurt geht, soll am Sonntag auch diskutiert und der Muttertag gefeiert werden.

Text: loe / Foto: Bernd Kammerer