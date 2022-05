Polizei sucht 16-Jährige aus Bornheim

Seit Anfang April wird die 16-jährige Maida G. vermisst. Sie wurde zuletzt in der elterlichen Wohnung in Bornheim gesehen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Seit Anfang April wird die 16-jährige Maida G. aus Bornheim vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am 6. April das letzte Mal in der elterlichen Wohnung gesehen. Weiter heißt es, die Vermisste habe sich möglicherweise im Ausland aufgehalten und könne nun wieder in Frankfurt sein. Maida G. ist etwa 1,70 Meter groß, circa 50 Kilo schwer und trägt langes und dunkles Haar.



Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten können telefonisch an die Frankfurter Polizei unter der 069/75551199 sowie an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.