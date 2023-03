Polizei sucht 15-Jährige aus Worms

Seit über einer Woche wird die 15-jährige Shabnahm B. aus Worms vermisst. Sie soll sich zuletzt in Frankfurt aufgehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Freitag, 24. Februar, wird die 15-jährige Shabnam B. aus Worms vermisst. Wie die Polizei mitteilt, soll die 15-Jährige gegen 17 Uhr die Wohnung verlassen haben, um mit dem Zug nach Frankfurt zu einer Freundin zu fahren. Am Folgetag habe sie ihrer Schwester via Messengerdienst mitgeteilt, noch am Abend zurückkommen zu wollen. Seitdem sei es zu keinem Kontakt mehr gekommen.



Die Vermisste soll 1,63 Meter groß sein und lange, dunkelbraune Haare haben. Darüber hinaus sei sie zuletzt mit einer blauen Jeans, einem weißen Rollkragenpullover, schwarz-weißen Puma-Turnschuhen sowie einer beigefarbenen Teddy-Jacke bekleidet gewesen. Laut Polizei könnte sie womöglich stark geschminkt sein.



Der Aufenthaltsort von Shabnam B. ist weiterhin unbekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthalt geben kann oder die Vermisste nach dem 24. Februar gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 06241/8520 mit der Wormser Polizei in Verbindung setzen.