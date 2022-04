Polizei sucht 15-Jährige aus Offenbach

Seit Montag wird die 15-jährige Jennifer My Uyen Ngo Duc vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung im Offenbacher Buchrainweg gesehen. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Die Kriminalpolizei sucht nach der 15-jährigen Jennifer My Uyen Ngo Duc. Wie die Polizei Offenbach mitteilte, sei die Jugendliche am Montagnachmittag, dem 11. April, aus ihrer Wohnung im Offenbacher Buchrainweg verschwunden und werde seitdem vermisst.



Die Polizei beschreibt Jennifer My Uyen Ngo Duc als groß und schlank. Sie sei etwa 1,65 Meter groß, und habe braune Augen sowie schwarzes Haar. Vermutlich sei sie mit einer blauen Sweatshirt-Jacke und einer schwarzen Leggings bekleidet. Darüber hinaus habe sie wahrscheinlich einen schwarzen Rucksack und einen pinken Koffer dabei.



Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten können telefonisch an die Offenbacher Kriminalpolizei unter der 069/80981234 sowie an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.