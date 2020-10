Autofahrer fährt in Hoteleingang

Am Donnerstagmorgen kam es am Eschenheimer Tor zu einem Vekehrsunfall, bei dem ein 47-Jähriger in den Eingang des Flemming's Hotel krachte. Auslöser für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein medizinischer Notfall.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Bereich rund um den Eschenheimer Turm ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Eingang des Flemming's Hotels fuhr. Gegen 5.15 Uhr verlor der Autofahrer nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf auf der Bleichstraße von der Fahrbahn ab und fuhr in die Front eines Hotels. Dabei durchbrach das Auto zwei Poller, fuhr ein Stück den Gehweg entlang und fuhr anschließend die Treppenstufen hinauf. Anschließend prallte das Fahrzeug in die rechte von zwei Doppelflügeltüren am Eingang des Hotels.



Die Ursache für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein medizinischer Notfall des Fahrers. Der Fahrer musste am Unfallort von Rettungskräften reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden soll sich auf rund 15 000 Euro belaufen.