Durchsuchungen in DFB-Zentrale

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des DFB. Er soll 360 000 Euro veruntreut haben. Laut Behörde werden seit Donnerstagmorgen die Geschäftsräume sowie die Privatwohnung des Beschuldigten durchsucht.

Seit Donnerstagmorgen werden die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt durchsucht. Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilt, wird derzeit gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des DFB ermittelt. Er soll im Namen des Fußballverbands einen Vertrag mit einer Kommunikationsagentur abgeschlossen und im Namen des DFB so insgesamt 360 000 Euro an das Unternehmen gezahlt haben.



Laut Staatsanwaltschaft werden neben den Geschäftsräumen des DFB auch die Privatwohnung des Beschuldigten sowie Geschäftsräume von fünf weiteren Unternehmen durchsucht. An den Durchsuchungsmaßnahmen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin und Bremen sollen insgesamt rund 70 Beamtinnen und Beamte beteiligt sein. Ermittelt werde nun wegen des Verdachts der Untreue gegen den ehemaligen DFB-Verantwortlichen und wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue gegen einen Verantwortlichen der Kommunikationsagentur.