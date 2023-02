Im Gespräch mit Erstwählern

Wenn am 5. März Frankfurts neues Stadtoberhaupt gewählt wird, haben 2000 junge Menschen zum ersten Mal die Chance, ihre Stimme abzugeben. Gemeinsam mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat das JOURNAL FRANKFURT eine Diskussionsveranstaltung organisiert.

Am 5. März können 2000 Frankfurterinnen und Frankfurter zum ersten Mal wählen und über das künftige Stadtoberhaupt mitbestimmen. Doch welche Wünsche und Erwartungen haben die Erstwählerinnen und Erstwähler an den/die künftige(n) OB? Was ist ihnen wichtig? Ihre Meinung zu zentralen Themen wie Nachhaltigkeit, Bildung, Städtebau, digitales Leben oder Teilhabe ist gefragt. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft initiiert in Zusammenarbeit mit dem JOURNAL FRANKFURT die Veranstaltung „Demokratie in der Stadt. Unsere erste Wahl – unsere Zukunft!“.



Am Donnerstag, den 2. März – drei Tage vor der OB-Wahl – haben junge Menschen, die zum ersten Mal wählen dürfen, die Möglichkeit, teilzunehmen und sich einzubringen. Ihre Wünsche werden nach der Wahl an das künftige Stadtoberhaupt übergeben. Die Veranstaltung läuft von 17 bis 19 Uhr in der Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter, Bleichstraße 33, Frankfurt. Um Anmeldung wird gebeten:

anmeldung@sptg.de