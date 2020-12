Musikalischer Adventskalender

In der Adventszeit verwandelt die Frankfurter Bürgerstiftung die Fenster des Holzhausenschlösschens in einen Adventskalender: An mehreren Tagen treten dort verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf.

Die Frankfurter Bürgerstiftung hat in diesem Jahr pandemiebedingt einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen: In der Adventszeit treten Künstlerinnen und Künstler in einem beleuchteten Fenstern des Holzhausenschlösschens auf. „Es wäre wünschenswert, wenn Kulturschaffende insbesondere in diesen Zeiten mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand bekommen würden, wenn zum Beispiel durch die Kulturämter der jeweiligen Städte Auftrittsmöglichkeiten an ausgewiesenen Plätzen in der Stadt organisiert und finanziert würden“, sagt Clemens Greve, Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung. „Die Corona-Pandemie stellt die Kulturbranche vor eine große Herausforderung und es sollte mehr getan werden, um sie zu unterstützen. Neben ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung sollte auch ihre wirtschaftliche Relevanz nicht übersehen werden“, so Greve weiter.



Das erste „Türchen“-Fenster öffnet sich am Dienstag um 17 Uhr mit musikalischer Begleitung durch die Frankfurter Bläserschule. Auf der Rückseite des Hauses werden anschließend verschiedene Künstler:innen die Fenster zum Holzhausenpark aufstoßen. Unter dem Motto „Türen zu? – Fenster auf!“ singen und spielen um 17.30 Uhr und 19 Uhr aus den beleuchteten Fenstern heraus Sabine Fischmann, Ali Neander, Markus Neumeyer und Anselm Wild besinnlich-vorweihnachtliche Musik für mehrere Stimmen, Melodika, Gitarre, Klavier und Percussion. Weitere Termine sind für den 14., 15. 18. und 19. Dezember, jeweils 17.30 und 19 Uhr, geplant.



Lichtkunst gibt es vom 4. bis 6. Dezember zu sehen: In dieser Zeit werden Daniela und Pascal Kulcsar unter dem Motto „Sichtbar, wenn's dunkel ist“ mit sogenannten „Flashlines“ die Außenwand des Holzhausenschlösschens künstlerisch gestalten und in ein Meer aus Formen und Farben tauchen. Adventsgebläse verschiedener Schülerinnen und Schüler der Frankfurter Bläserschule sind am 3., 10 und 17 Dezember, jeweils um 18 Uhr, auf den Treppen vor dem Holzhausenschlösschen zu hören. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.



>> Die Frankfurter Bürgerstiftung bittet um Spenden für ihre Projekte. Spendenkonto der Frankfurter Bürgerstiftung: Frankfurter Sparkasse IBAN DE76 5005 0201 0000 2662 99.