Maskierter Mann überfällt Tankstelle

Am Montag hat ein maskierter Mann eine Tankstelle in Unterliederbach überfallen: Er bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Pistole, erbeutete Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun den Täter und bittet um Hinweise.

Ein maskierter Mann hat am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in der Königsteiner Straße betreten und den Mitarbeiter an der Kasse unter Vorhalten einer Pistole um Bargeld aufgefordert. Wie die Polizei mitteilte, habe der 20-jährige Mitarbeiter den niedrigen dreistelligen Bargeldbestand in einer Tüte verpackt und dem Täter ausgehändigt haben. Der Täter sei dann mit der Beute unerkannt in Richtung Burgunderweg und Gotenstraße entkommen.



Der männliche Täter soll, so die Polizei weiter, 1,90 Meter groß, Mitte 20 und von sportlicher Statur sein. Er habe eine graue Skimaske, einen blauen Kapuzenpullover der Marke „Tommy Hilfiger“, eine blaue Jogginghose sowie schwarze Schuhe der Marke „Nike“ getragen. Darüber hinaus habe er eine schwarze Schusswaffe mit weißen Applikationen mit sich geführt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat unter der 069/ 755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.