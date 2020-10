Polizei schnappt Pistazien-Dieb

Ein Diebstahl der besonderen Art ereignete sich am Dienstag in einem Supermarkt auf der Mainzer Landstraße. Einem 26-Jährigen wurde seine ausgeprägte Vorliebe für Pistazien zum Verhängnis.

Ladendiebstahl ist für die Frankfurter Polizei mit Sicherheit keine Seltenheit. Bei einem Einsatz am Dienstag im Gallusviertel dürften aber auch die Beamtinnen und Beamten nicht schlecht gestaunt haben. Dort hatte ein 26-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt auf der Mainzer Landstraße ganze 20 Packungen Pistazien eingesteckt. Der Ladendetektiv, der das Geschehen zuvor bemerkt hatte, sprach den 26-Jährigen beim Verlassen des Marktes an, der daraufhin flüchtete.



Sowohl der Ladendieb als auch der Detektiv stießen bei der Verfolgungsjagd mehrere Passanten zur Seite; ein Passant fiel dadurch zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Schließlich gelang es dem Detektiv den Flüchtigen einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.