Einsatzkräfte führen Gaffer durch Trümmerfeld

Bei einem Unfall auf der A3 sind am Sonntagabend zwei Menschen gestorben. Sogenannte Gaffer sollen dabei die Arbeit der Polizei erschwert haben. Einen von ihnen führten Einsatzkräfte zu dem abgedeckten Getöteten am Fahrbahnrand.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend auf der A3 ein LKW in zwei stehende Autos auf dem Seitenstreifen gefahren und hat dabei zwei Menschen tödlich verletzt. Ein 35 Jahre alter Mann starb aufgrund der schweren Verletzung noch an der Unfallstelle, eine 27-jährige Frau starb später im Krankenhaus. Der 31-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und musste medizinisch behandelt werden.



Die Autobahn musste bis in die frühen Morgenstunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Dabei sollen sogenannte Gaffer, die zum Teil den Unfallort gefilmt haben sollen, die Polizeiarbeit massiv gestört haben, da die Fahrzeuge zum Teil nur sehr langsam die Unfallstelle passieren konnten.



Videos zeigen, wie Einsatzkräfte einen schwarzen SUV anhalten. Nach Angaben der Polizei soll der Beifahrer den Unfall gefilmt und sich zunächst uneinsichtig gezeigt haben. Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie die Beamt:innen seine Personalien notieren und den Mann anschließend zu der abgedeckten Leiche am Fahrbahnrand führen. Weiterhin habe es laut Polizei ein „aufklärendes Gespräch“ gegeben. Es werde nun geprüft, inwieweit der Mann mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belangt werden kann.