Frau rutscht zwischen Zug und Bahnsteig

Am Samstagmittag ist eine 81-jährige Frau am Hauptbahnhof zwischen einen ICE und den Bahnsteig gefallen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das betroffene Gleis wurde kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt.

Eine 81-jährige Frau ist am Samstagmittag am Frankfurter Hauptbahnhof beim Einsteigen in einen ICE abgerutscht und zwischen den Zug und den Bahnsteig gefallen. Das teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Montag mit. Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Gleis aufhielten, konnten die Frau wieder zurück auf den Bahnsteig ziehen.



Die 81-Jährige trug laut Mitteilung der Bundespolizei bei dem Sturz nur leichte Schürfwunden davon. Sie wurde noch am Gleis von Rettungssanitäter:innen versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, um weitere Verletzungen ausschließen zu lassen.



Das Gleis acht und neun, an dem der ICE gestanden hatte, wurde für eine halbe Stunde für den Zugverkehr gesperrt. Dadurch kam es bei zwei Zügen zu Verspätungen.