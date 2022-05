Starthilfe für Geflüchtete

Mit zwei Veranstaltungen sollen am Wochenende Geflüchtete aus der Ukraine und Helferinnen und Helfer zusammengebracht werden. Während es am Samstag vor allem um Tipps zur Ankunft in Frankfurt geht, soll am Sonntag auch diskutiert und der Muttertag gefeiert werden.

Ukrainische Geflüchtete bekommen am Wochenende gleich zweimal Tipps rund um ihre Ankunft in Frankfurt und können Kontakte zu Helferinnen und Helfern knüpfen. Unter dem Motto „Frankfurt für die Ukraine“ lädt die Kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt am Samstag in den Römer ein. Von 14 bis 18 Uhr können Geflüchtete auf der Willkommensmesse Informationen unter anderem zur Wohnungssuche in Frankfurt, Kita, Schule oder Studium, kostenlosen Deutschkursen, Arbeitssuche oder Rechtsberatung bekommen.



Die Messe im Römer bietet auch die Gelegenheit, mit Vereinen und Initiativen oder Ämtern der Stadt ins Gespräch zu kommen und direkt Fragen zu stellen. Der Eintritt zur Willkommensmesse ist kostenlos. Eine Anmeldung für Besucherinnen und Besucher ist nicht nötig; Vereine und Initiativen, die sich beteiligen wollen, können sich per Mail an anmeldung.kav@stadt-frankfurt.de melden.



Infos, Diskussionen und Musik in der Messe



Am Sonntag folgt im Congress Centrum der Messe der „Leuchtturm Ukraine“. Organisiert von United for Ukraine, den Bildungsprofis und Europe Cares können sich Geflüchtete auch dort rund um Themen wie Wohnungs- und Arbeitssuche, Deutschkurse, psychologische Unterstützung oder Bildung beraten lassen. Darüber hinaus sind von 11 bis 17.30 Uhr mehrere Diskussionsrunden und Reden, unter anderem von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Sozialdezernentin Elke Voitl (beide Bündnis 90/Die Grünen), geplant. Auch zahlreiche Musik-Performances stehen im Programm. So wollen die Veranstaltenden gleichzeitig „zusammen mit den Müttern aus der Ukraine, die ihren Mut zu Rettung ihrer Kinder gezeigt haben“ den Muttertag feiern. In einem Kinderzimmer können die Kinder während des Programms spielen und Muttertagsgeschenke basteln.