Mehr als 3000 Teilnehmende bei prorussischer Demo und Gegendemo

Am Sonntag nahmen rund 800 Menschen an der umstrittenen prorussischen Demonstration an der Alten Oper teil. Dabei kam es zu mehreren Verstößen gegen die Auflagen. Zu der Gegendemonstration am Rossmarkt und Römerberg kamen rund 2500 Teilnehmende.

Am Sonntag hat es erneut prorussische Kundgebungen in mehreren deutschen Städten gegeben. Auch in Frankfurt nahmen rund 800 Menschen an einer Kundgebung an der Alten Oper teil, die unter dem Titel „Gegen Hetze und Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger/ gegen Krieg – für Frieden“ angemeldet war. Die Stadt hatte zuvor eine Vielzahl an Auflagen verhängt, ein ebenfalls angekündigter Autokorso mit rund 700 Wagen war verboten worden.



Wie die Polizei mitteilt, mussten trotz Verbot des Korsos einige Wagen gestoppt werden, an denen russische Fahnen befestigt waren. Weiter heißt es, während des Demonstrationszuges wurden im Bereich der Nibelungenallee Teilnehmende mit Reizgas besprüht. Dabei wurden laut Polizei vier Menschen verletzt, unter anderem ein neunjähriges Mädchen. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin festgenommen worden. Darüber hinaus soll es nach der Demonstration zu einer Auseinandersetzung am russischen Generalkonsulat gekommen sein. Ein Beschuldigter wurde daraufhin ebenfalls festgenommen.



Weiter heißt es vonseiten der Polizei, dass im Rahmen der Demonstration mehrere Flaggen mitgeführt wurden, die einen strafrechtlichen Anfangsverdacht begründeten. Dabei habe es sich etwa um Flaggen der ehemaligen Sowjetunion gehandelt. Laut Polizei fiel beim Internetmonitoring zudem eine ukrainische Flagge mit Hakenkreuzsymbol in den Sozialen Medien auf. Auch hier werde nun gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt.



Parallel zur prorussischen Demonstration versammelten sich knapp 2500 Menschen zu proukrainischen Gegendemonstrationen am Römerberg und Rossmarkt. Diese verliefen nach Polizeiangaben ohne besondere Vorkommnisse.