Polizei sucht nach falschen Dachdeckern

Seit rund einem Jahr sollen sich Trickdiebe in Frankfurt als Dachdecker ausgegeben und so Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von einer halben Million Euro erbeutet haben. Die Polizei sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach zwei Männern.

Die Frankfurter Polizei sucht aktuell nach einer Gruppe von Trickdieben, die sich als Dachdecker ausgegeben und so Zugang zu verschiedenen Wohnungen erlangt hätten. Dabei sollen sie Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von rund einer halben Million Euro erbeutet haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben sich seit September vergangenen Jahres mehrere Vorfälle ereignet, bei denen hauptsächlich ältere Menschen betroffen waren.



Nach Angaben der Polizei sollen sich die Täter bei den späteren Opfern unter dem Vorwand gemeldet haben, während Dachsanierungsarbeiten in der Nachbarschaft auf Schäden an deren Dach aufmerksam geworden zu sein. Unter Angabe des Namens eines tatsächlich existierenden Unternehmens aus der näheren Umgebung sollen sie dann ihre Dienste als Dachdecker angeboten haben. Auf diese Weise konnten sie sich laut Polizei Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen, um dann die Räume auf Bargeld und Wertgegenstände zu durchsuchen und anschließend zu fliehen.



Zu einer solchen Tat soll es auch am Mittwoch, dem 19. August, im Stadtteil Frankfurter Berg gekommen sein. Dabei sollen zwei Männer einen 92-jährigen Mann auf diese Weise hintergangen und die Reparatur des Daches, das zuvor von einem Unwetter beschädigt wurde, angeboten haben. Während der 92-Jährige die vermeintlichen Reparaturen am Dach begutachtete, entwendeten die angeblichen Dachdecker rund 100 000 Euro Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke aus dem Tresor im Keller. Laut Polizei sollen die Trickbetrüger das Dach nicht repariert, sondern dort zusätzlichen Schaden angerichtet haben.



Die Frankfurter Polizei fahndet nun mit Fotos nach zwei Männern. Einer der beiden war mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift „Dachdecker“ bekleidet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen genommen.