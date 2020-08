72-jähriger Radfahrer verfolgt mutmaßlichen Dieb

Verfolgungsjagd mit dem Fahrrad: Ein 72-Jähriger fuhr am Freitag einem gestohlenen Transporter hinterher und verständigte währenddessen die Polizei. Schließlich traf der Mann noch vor den Beamten bei dem Tatverdächtigen ein.

Am Freitagnachmittag nahm ein 72-Jähriger auf einem Fahrrad die Verfolgung eines 63-jährigen Mannes auf, der zuvor in Stadtteil Griesheim einen Kleintransporter gestohlen hatte, das berichtete die Polizei Frankfurt am Sonntag. Der 72-jährige Mann habe zuvor in der Schöffenstraße eine Blumenlieferung erhalten, dabei soll der Fahrer des Blumentransporters die Schlüssel stecken gelassen haben. Der 72-Jährige habe dann bemerkt, dass sich ein anderer Mann auf den Fahrerplatz des Wagens setzte und losfuhr. Daraufhin nahm der Mann laut Polizei mit seinem Fahrrad die Verfolgung des Transporters auf. Am 16. Polizeirevier habe der 72-Jährige dann direkt vor Ort die Polizeibeamten verständigt. Laut Polizei fuhr er anschließend weiter, um den Transporter zu verfolgen.



Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Verfolger am Gemeindegarten in Griesheim im Bereich des Wendehammers den Transporter erneut, an dessen Steuer noch der mutmaßliche Fahrzeugdieb saß. Dieser soll dem 72-Jährigen daraufhin mehrmals auf den Oberkörper geschlagen haben. Eine kurz darauf ankommende Polizeistreife habe den Tatverdächtigen schließlich festnehmen können. Der Mann soll im Besitz von zwei Messern und Bargeld aus dem Transporter gewesen sein. Zudem war der 63-Jährige mit einem Wert von 2,3 Promille alkoholisiert, wie die Polizeibeamten mit einem Atemalkoholtest feststellten. Überdies habe er keine Fahrerlaubnis besessen.