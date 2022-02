Bretz zieht in ehemaligen Leder Stoll

Das traditionsreiche Möbelhaus Bretz ist vergangenen Montag in eine neue und größere Location gezogen. Weit hatte es das über 100 Jahre alte Unternehmen nicht, denn der neue Laden befindet sich gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite – im ehemaligen Leder Stoll.

Das Möbelhaus Bretz hat vergangenen Montag in einer neuen Location eröffnet – unweit von den vorherigen Räumlichkeiten auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Schäfergasse 50. In den ehemaligen Räumlichkeiten des traditionsreichen Ladens Leder Stoll, der sich coronabedingt nicht mehr halten konnte , stehen nun die Sofas und Betten des mindestens genauso traditionsreichen Bretz. „Wir waren eh auf der Suche nach einer neuen Location, weil wir uns vergrößern wollten und durch die Kommunikation mit dem benachbarten Leder Stoll kam eines zum anderen“, so Carolin Kutzera, Mitgeschäftsführerin von Bretz.Gegründet wurde die Firma im Jahr 1895 von Johann Bretz. Der Laden machte sich über die Jahre als Überlebenskünstler bemerkbar und schaffte es nicht nur über den Zweiten Weltkrieg, sondern auch über die Rezessionsjahre. 1987 retteten die Brüder Norbert und Hartmut Bretz das Unternehmen und 2010 stieg Hartmuts Tochter Carolin Kutzera mit in das Geschäft ein. Seit 2018 teilen sie und ihr Onkel Norbert Bretz sich die Geschäftsführung. „Insgesamt gibt es europaweit 15 Stores und sechs davon sind in Deutschland verteilt“, so Carolin Kutzera.Jedes einzelne Polstermöbelstück der Marke stammt aus der Manufaktur im rheinhessischen Gensingen und ist ein von Hand gefertigtes Unikat. „Unsere Philosophie ist es, etwas außergewöhnliches anzubieten. Jedes Sofa fängt mit einer Geschichte an“, so Kutzera. Dabei bringe man viel eigene Inspiration mit ein und versuche stets, eine bestimmte Stimmung zu vermitteln, erklärt die studierte Designerin. Viele Sofas im Bretz-Sortiment sind aus einem samtartigen Velours-Stoff. Laut Kutzera hat das einen bestimmten Grund: „Wir arbeiten mit starken Farben und die kommen besonders gut mit einem Velours-Stoff rüber. Einzüge und Knöpfungen sollen den samtigen dreidimensionalen Effekt verstärken.“ Darüber hinaus sei die Bequemlichkeit und Langlebigkeit der Möbel das A und O: „Die Sofas sollen die Besitzer im Idealfall 20 Jahre lang begleiten.“Zu den Bestsellern im Bretz-Sortiment gehören zwei bestimmte Sofa-Modelle: „Zum einen wird das Cloud 7 Sofa sehr häufig bei uns verkauft. Ich habe es auf Instagram schon bei dem einen oder anderen Fußballer stehen sehen“, sagt Carolin Kutzera. Darüber hinaus werde das Sofa „Ohlinda“ sehr häufig von den Kundinnen und Kunden bestellt.