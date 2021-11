Fahrer wird dauerhaft in Psychiatrie untergebracht

Ein 39-jähriger psychisch kranker Mann, der im Februar bei einem Autounfall in Sachsenhausen zwei Männer tötete, wird dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht. Der Mann gab zuvor an, Stimmen gehört zu haben.

Im Fall um den tödlichen Unfall auf der Mörfelder Landstraße, bei dem im Februar zwei Männer gestorben sind, wird der psychisch kranke Fahrer dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht. Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, gingen die Richter des Landgerichts Frankfurt am Montag nach Empfehlung eines Sachverständigen von fehlender Schuldfähigkeit aufgrund einer schizophrenen Erkrankung aus.



Im September hatte bereits die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt beantragt, den Unfallfahrer dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen. Er sei während des Unfalls nicht schuldfähig gewesen und habe zu diesem Zeitpunkt Anzeichen einer Schizophrenie gezeigt, so die Staatsanwaltschaft. Demnach hätte ihm eine weibliche Stimme gesagt, er solle schnell fahren. Er habe den Unfall zwar mitbekommen, jedoch keinen Einfluss darauf gehabt und sich wie fremdgesteuert gefühlt.



Der 39-jährige Fahrer war im Februar mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in eine Straßenkreuzung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gerast und hatte dabei zwei Männer getötet, die eine grüne Ampel überqueren wollten. Der Mann verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein anderes Auto und überschlug sich. Er versuchte danach, sich schwer verletzt aus dem Wrack zu befreien, um zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von Passanten daran gehindert, die ihn der Polizei übergaben.