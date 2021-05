Dritter A66-Raser festgenommen

Grüne Lunge

Initiativen werben in offenem Brief für Pionierprojekt

Mit dem Wahlsieg der Grünen bei der Kommunalwahl scheint das Bauprojekt Güntersburghöfe in weite Ferne gerückt. In einem offenen Brief fordern vier Initiativen die Stadt nun dazu auf, die Bebauungspläne zu stoppen und größere Flächen des Areals zu kaufen.

Text: sie / Foto: red