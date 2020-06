Mögliche Öffnung der Freibäder

Schwimmbäder in Hessen dürfen seit dem 1. Juni für Vereine öffnen. Nun ist auch ein Termin für den Start der Freibad-Saison durchgesickert: Laut der „Initiative für eine behutsame Öffnung der Freibäder in Hessen“ könnten sie ab dem 15. Juni für alle Badegäste öffnen.

Freibäder in Hessen könnten ab dem 15. Juni wieder öffnen. Das geht aus der Pressemitteilung der „Initiative für eine behutsame Öffnung der Freibäder in Hessen“ hervor. Darin heißt es, man begrüße die Entscheidung, dass die Hessische Landesregierung „den Städten und Gemeinden grünes Licht für eine Öffnung der Schwimmbäder zum 15. Juni gibt“. Demnach mache das Land Hessen den Weg für eine Freibadöffnung unter Hygiene- und Infektionsschutzregeln frei. Voraussetzung sei, dass jedem Badegast fünf Quadratmeter Liegefläche zur Verfügung stehen müssen. Laut der Initiative habe Jan Hilligardt, geschäftsführender Direktor des Hessischen Landkreistages, die hessischen Landräte und Mitglieder des Gesundheitsausschusses über diesen Beschluss informiert.



Bestätigung steht noch aus



„Das Corona-Kabinett hat das Thema der Schwimmbad-Öffnung beraten“, sagt Tim Ruder, Sprecher des Hessischen Landkreistags. Auskunft darüber, ob ein konkreter Termin auch beschlossen wurde, konnte er jedoch nicht geben. Das Thema sei in weitere Kreise durchgesickert, für die Bekanntgabe sei jedoch die Staatskanzlei zuständig. Laut einer Sprecherin der Hessischen Staatskanzlei werde die Hessische Landesregierung am Mittwoch über weitere Details informieren.



Seit dem 1. Juni dürfen Frei- und Hallenbäder in Hessen wieder für den Vereinssport öffnen. Das hatte das hessische Corona-Kabinett bereits Ende Mai beschlossen; auch Schwimmkurse können stattfinden. Einen Starttermin für die allgemeine Öffnung der Freibäder gab es bislang jedoch nicht.



Die Initiative hingegen richtet sich nun an die Kommunen als zuständiger Freibad-Träger und fordert diese dazu auf, gezielte Vorbereitungen zu treffen, um die Wiederaufnahme der Bäderbetriebe zu ermöglichen. „Gechlortes Wasser ist kein Virusträger, ein coronaeingeschränkter Betrieb erfolgreich machbar. Nach dem grünen Licht aus Wiesbaden erwartet man nun, dass alle Freibad-Träger in Hessen ihre Hausaufgaben erledigen und entschlossen die Weichen für den Start des Bäderbetriebs stellen.“