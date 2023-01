Ein heilsamer Tanz

Unter dem Motto „Tango Argentino bewegt Frankfurt 2023“ laden Nike und Oliver am Samstag in die Alte Seilerei nach Sachsenhausen ein. Das Ziel: Den Menschen in und um Frankfurt den faszinierenden argentinischen Tanz näher bringen.

Der Tango Argentino ist einfach der schönste Tanz, da er in der Umarmung begangen wird: Er wird gerne als „Gehen in der Umarmung“ bezeichnet. Zwei Menschen finden sich zu einer tänzerischen Improvisation zusammen. Jede und Jeder gibt sich mit all seinen Kenntnissen, Erlebnissen und Erfahrungen, seiner körperlichen Verfassung, seinen Sinnen, ja, seinem Seelenleben in diesen Tanz hinein. Dieser Tanz verbindet (scheinbare) Gegensätze: Regeln und Innigkeit, Melancholie und Freude, Gemeinsamkeit und Selbstständigkeit, Nähe und Distanz. Der Tango Argentino ist Weltkulturerbe und hat in unseren Augen eine mythische Dimension: Entscheidend ist, wer am besten tanzt (d.h. sich am besten einstellen und einlassen kann), nicht Herkunft, Status oder Geschlecht bestimmen einen guten Tangotänzer oder eine gute Tangotänzerin. Bei diesem Tanz kann man sich und andere völlig neu entdecken und erfahren.In einer turbulenten Finanzmetropole mit hochtechnologischen Unternehmen kann es regelrecht heilsam sein, sich abends zu alter Musik auf knarrendem Holzboden zu bewegen. Dieser Tanz erdet und beflügelt zugleich. Wer nicht im Hier und Jetzt ankommt, kann keinen Tango Argentino tanzen.Tango bringt die Menschen zusammen. Weltweit wird leidenschaftlich Tango Argentino gelebt und getanzt. Nach dem Kontaktverbot der Pandemie ist es umso erfreulicher, wieder zusammenzufinden und diesen Tanz weiterzuentwickeln. Es liegt in der Natur des Menschen, sich verbinden und ausdrücken zu wollen. Wir haben dem Tango kürzlich mit unserer Website ( solturatango.de ) ein kleines, persönliches Denkmal, ja einen Triumphbogen gesetzt. Wir wünschen, dass dieser Tanz sämtliche Krisen überlebt und den Menschen hilft, ihre gemeinsam ertanzte Identität weiterzugeben.>> Unter der Mailadresse nikeundoliver@solturatango.de kann man sich für die Kurse unter dem Motto „Tango Argentino mit Nike und Oliver bewegt Frankfurt 2023“ am Samstag, 14. Januar, in der Alten Seilerei in der Offenbacher Landstraße 190 in der Halle 2 anmelden. Von 14 bis 17:30 Uhr findet der Anfängerkurs Teil 1 mit den Themen: Stehen, Gehen, Kontakt, Führen und Folgen, erste Kombinationen (Anmeldung mit Partner), ab 18 Uhr der Technikkurs für Folgende und Führende (60 Min, alle Niveaus) mit Übungen zur Stabilität, Technik und Varianten des Gehens, Musikalität statt.