20-Jähriger von Zug erfasst

Samstagnacht ist ein 20-Jähriger am Südbahnhof in Frankfurt von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er über einen Zaun auf die Gleise geklettert sein. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Samstagnacht gegen 2 Uhr ist ein 20-Jähriger am Frankfurter Südbahnhof von einem Zug erfasst worden. Der Mann aus Mainhausen wurde dabei schwer verletzt. Der Lokführer des Zuges hatte den stark alkoholisierten Mann in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Dies habe jedoch nicht mehr verhindern können, dass der 20-Jährige schwer am Arm verletzt wurde. Er wurde anschließend in die Uni-Kliniken in Frankfurt gebracht. Der Lokführer erlitt nach Angaben der Bundespolizei einen Schock und musste abgelöst werden.



Nach ersten Ermittlungen geht die Bundespolizei davon aus, dass der Mann neben dem Bahnhofsgebäude über einen Zaun geklettert und von dort in den Gleisbereich gelaufen ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.