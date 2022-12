1,2 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte

Die Polytechnische Gesellschaft hat in diesem Jahr mit rund 1,2 Millionen Euro Fördersumme insgesamt 113 gemeinnützige Projekte in der Stadt unterstützt. Dazu zählen Bildungsprojekte, Kultur- und Stadtteilengagement, aber auch die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter.

Die Polytechnische Gesellschaft konnte in diesem Jahr rund 1,2 Millionen Euro an 113 gemeinnützige Projekte vergeben. Dabei wurden sowohl große als auch kleine Initiativen „zum Wohle der Frankfurter Stadtgesellschaft“ gefördert, teilt die Stiftung mit. „Mit unserer Förderarbeit wollen wir das Kreativpotenzial und das Engagement der Frankfurter Stadtgesellschaft unterstützen und breit gefächert dazu beitragen, dass gute Ideen Wirklichkeit werden und möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern Frankfurt zu Gute kommen“, sagt Frank E.P. Dievernich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.



Die Stiftung habe so etwa neue Bildungsprojekte, die Kultur und Stadteilengagement unterstützt. In diesem Jahr konnte die „AHA?! Forschungswerkstatt“ im Senckenberg Museum durch die Förderung eröffnen. Auch die Demokratiemesse „Get involved“ des StadtschülerInnenrats und des Frankfurter Jugendrings hat eine Fördersumme erhalten. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Stiftung auf der Stärkung der kulturellen Bildung in Frankfurt. So wird das „Atelier 1318“ der Freien Kunstakademie unterstützt, das Projekt „Junge Kantorei für junge Ohren“, die Familienkonzerte von MUSICA+, das Literaturvermittlungsprojekt „Wörtermeer“ oder auch die Tanzvermittlung im Rahmen einer Förderung der Tanzplattform Rhein-Main.



Das Engagement in den einzelnen Stadtteilen unterstützte die Polytechnische Gesellschaft in Form von vielen kleineren Projekten. Dazu gehöre beispielsweise der Verein saloonY e.V. in Ginnheim, das Projekt „Needs for Nied“ oder auch der Workshop für Vereine in Sossenheim „Fit für die Zukunft – unsere Vereine in Sossenheim“. Im Zuge des Kriegs in der Ukraine habe die Stiftung ebenfalls reagiert und einen Sondertopf zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Frankfurt in Höhe von 100 000 Euro zur Verfügung gestellt.