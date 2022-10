Frau von Ast erschlagen

Bei einem Spaziergang im Stadtwald ist am Samstag eine Frau von einem herabfallenden Ast getroffen worden. Die Frau starb daraufhin. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun den genauen Ablauf des Unfalls.

Eine Spaziergängerin ist am Wochenende bei einem Unfall im Stadtwald ums Leben gekommen. Wie die Stadt mitteilte, war die Frau am Samstagnachmittag in Begleitung im Wald unterwegs, als sie von einem herabfallenden Ast getroffen wurde.



„Wir sind erschüttert angesichts des tragischen Unfalls, unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen“, erklärte Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Monate kann es in den Frankfurter Parks und Grünanlagen sowie im Stadtwald öfter zu Astabbrüchen kommen. Trotz regelmäßiger Kontrollen seien die Abbrüche nicht vorhersehbar, erklärte Heilig bereits im August.



Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat nun Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.