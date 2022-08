Rund um Rödelheim

Kommenden Montag, 8. August, findet das erste JOURNAL FRANKFURT-Stadtteilgespräch statt. Anlässlich der aktuellen Titelstory steht diesmal Rödelheim im Fokus. Auf dem Podium mit dabei sind unter anderem Moses Pelham, Günter Possmann und Tanja Huck.

Denkt man an Rödelheim, fallen einem wohl als erstes die Bäckerei Huck, die Apfelweinkelterei Possmann, oder auch das Brentanobad ein. Wohl nur wenige haben auch Deutschlands ältesten Ginkgobaum oder das unter Denkmalschutz stehende Petrihaus im Kopf. Das JOURNAL FRANKFURT widmet sich in seiner aktuellen Titelstory dem seit 1910 zu Frankfurt gehörenden Stadtteil. Aus diesem Anlass findet am Montag, dem 8. August, das erste Stadtteilgespräch des JOURNAL FRANKFURT in Kooperation mit der Montagsgesellschaft im Atelier Petrihaus statt.Unter dem Titel „Unterschätztes Rödelheim: zwischen Anarchie, Tradition und Aufbruch“ werden auf dem Podium Menschen über Rödelheim sprechen, die dort leben, gelebt haben oder emotional mit dem Stadtteil verbunden sind. Mit dabei sind neben Chefredakteurin Jasmin Schülke auch Günter Possmann (Kelterei Possmann), Musikproduzent Moses Pelham, Dr. Armin Kroneisen (Heimat- und Geschichtsverein Rödelheim), Tanja Huck (Bäckerei Huck) und Professor Wilhelm Bender (ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Fraport und Ur-Rödelheimer). Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Stefan Söhngen von der Montagsgesellschaft.