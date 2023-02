Statt Blumen: Veranstaltungen am Valentinstag

Es muss nicht unbedingt das Candlelight-Dinner sein: Wer am Valentinstag etwas Besonderes erleben will, hat in Frankfurt einige Optionen. So gibt es etwa eine Führung durchs Alte Polizeipräsidium oder eine Zaubershow im Bahnhofsviertel.

Am Dienstag, 14. Februar, ist Valentinstag. Wer diesen Tag im Zeichen der Liebe zwar feiern mag, dafür aber lieber etwas Besonderes unternehmen will, statt einfach Blumen zu verschenken, hat in Frankfurt mehrere Optionen: Diese reichen von Stadtführungen über Zaubershows bis hin zum kulinarischen Tapas-Special.„Euer getreue im Herzen – so lang ich leb“, endet der älteste in Frankfurt noch erhaltene Liebesbrief aus dem Jahr 1598. Welche Geschichte dahinter steckt, weiß Stadtführerin Silke Wustmann. Auf einer Stadtführung nimmt sie die Teilnehmenden mit auf eine Zeitreise und erzählt die mal romantischen, mal tragischen Geschichten über die Liebe im alten Frankfurt. Treffpunkt ist am Römerberg, von dort aus beginnt die eineinhalbstündige Tour um 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier. Auf eine Zeitreise der ganz anderen Art geht es im Alten Polizeipräsidium. Auf dem seit Jahren verlassenen Gelände, das noch in diesem Jahr abgerissen werden soll, findet eine Krimiführung- und lesung mit Angelika Angermeier statt. Die Frankfurter Autorin liest aus einem ihrer Krimis, am Ende wartet auf die Teilnehmenden im Innenhof ein Ausklang mit Wein, Glühwein und einem Imbiss sowie weitere Informationen zum Thema Wein. Alle Informationen dazu finden Sie hier. Nur einen Katzensprung entfernt verspricht der Zauberer Remo Kell einen magischen Abend. Der für seine Nahzauberei bekannte Frankfurter veranstaltet ein Valentinstags-Special in seinem Black Rabbit Theater im Bahnhofsviertel. Teilnehmende erhalten bei dieser Sondervorstellung ein Glas Sekt dazu. Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Buchung.Für alle, die es an diesem Abend doch lieber kulinarisch statt gruselig oder spannend haben wollen, wartet etwa ein Tapas-Abend in der „Main Tapas Lounge“ im Hotel The Westin Grand Frankfurt. Weitere Dinnerevents gibt es etwa im Restaurant Blumen oder im L'ecume. Eine Übersicht in Form einer Top-10-Liste gibt es auch hier