Anklage gegen Vater des Hanau-Attentäters erhoben

Ein Jahr nach dem Attentat von Hanau soll die Staatsanwaltschaft Hanau nun Anklage gegen den Vater des Attentäters erhoben haben. Zuvor war dieser bereits mehrfach durch rassistische und verschwörungstheoretische Aussagen aufgefallen.

Vor knapp einem Jahr wurden bei dem rassistischen Anschlag von Hanau neun Menschen erschossen. Anschließend tötete der Täter, Tobias R., seine Mutter und sich selbst. Nun soll die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage gegen den Vater des Attentäters wegen Beleidigung erhoben haben. Dieser habe zuvor in einer Anzeige der Polizei vorgeworfen, sie habe ihn nicht vor „den wilden Fremden“ geschützt.Wie die-Zeitung berichtet, habe Oberstaatsanwalt Mies bestätigt, dass am 2. Februar Anklage gegen einen 73-Jährigen erhoben wurde. Dem Angeschuldigten werde vorgeworfen, in einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft „die Teilnehmenden einer Mahnwache, die Ende Dezember in Hanau stattgefunden hat, als 'wilde Fremde' bezeichnet zu haben“. Solche rassistischen Beleidigungen seien laut Staatsanwaltschaft nicht tolerabel und würden „mit aller Konsequenz verfolgt“. Ob es sich bei dem 73-Jährigen tatsächlich um den Vater von Tobias R. handelt, ist noch nicht eindeutig bestätigt.In der Vergangenheit war der Vater von R. bereits mehrfach durch Anzeigen und Aussagen rassistischen und verschwörungstheoretischen Hintergrunds aufgefallen . Recherchen deszufolge soll er darüber hinaus die Tatwaffe seines Sohnes zurückverlangt haben. Weiter berichtet der, er soll beispielsweise die Opfer-Gedenkstätten als „Volksverhetzung“ bezeichnet und Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminsky für dessen Äußerungen einer Straftat bezichtigt haben.