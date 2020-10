Bombe bei Fechenheim gefunden

Zwischen Fechenheim und Maintal bei Hanau wurde eine 250 Kilogramm schwere Bombe gefunden. Sie soll noch am heutigen Abend gesprengt werden, dafür müssen zunächst rund 2500 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden.

Zwischen Maintal bei Hanau und Frankfurt-Fechenheim ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Stadt Maintal mitteilte, wurde das 250 Kilogramm schwere Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen von Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet West in Maintal-Bischofsheim entdeckt. Laut Kampfmittelräumdienst sei eine Entschärfung nicht möglich, die Sprengung soll noch heute Abend durchgeführt werden. Dafür sei eine Evakuierung in einem Umkreis von rund 1000 Metern nötig.



Bürgermeisterin Monika Böttcher (FDP) teilte mit, man sei bereits in enger Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst sowie der Polizei und Feuerwehr aus Maintal und Frankfurt. Um eine Gefährdung auszuschließen, sollen nun rund 2500 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden. Darüber hinaus werde der Main für die Schifffahrt gesperrt, gleiches gelte für den Verkehr auf der A66 sowie der Bundesstraße 8. Des Weiteren soll der Zugverkehr auf der Bahnlinie zwischen Hanau und Frankfurt vorübergehend eingestellt und Flugzeuge entsprechend umgeleitet werden.



Wie die Feuerwehr Maintal mitteilte, werden folgende Straßen in Maintal-Bischofsheim evakuiert: Taunusstraße, Griesterweg, Hochstraße, Am langen See, Weidenseestraße, Mainkurstraße, Spessartstraße und Rhönstraße bis Kreuzungsbereich Hochstraße. In Frankfurt ist die Straße Am roten Graben betroffen.