Polizeieinsatz nach Streit um Parkplatz

Ein Streit zwischen zwei Männern in Frankfurt-Sossenheim hat am vergangenen Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Einer der Männer hatte den anderen zuvor mit einer Waffe bedroht.

In der Westerbachstraße in Sossenheim eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen einem 36-jährigen Firmeninhaber und einem 29-jährigen Anwohner. Bei der Auseinandersetzung ging es laut einer Mitteilung der Polizei Frankfurt um einen Parkplatz, auf dem der Anwohner widerrechtlich geparkt haben soll. Der 36-Jährige habe sich gegen 20.15 Uhr bei dem 29-Jährigen darüber beschwert und ihn mit dem Tode bedroht. Daraufhin habe der Anwohner den 36-Jährigen mit einer Waffe bedroht.



Der 36-jährige Firmeninhaber verständigte daraufhin die Polizei, die den 29 Jahre alten Mann vor Ort vorläufig festnahm. In der Wohnung des Beschuldigten wurde laut Polizei eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Die Polizei leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.