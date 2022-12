32-Jähriger mit Messer verletzt und Revolver bedroht

Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer dreiköpfigen Personengruppe in Sossenheim bedroht. Dabei wurde einer der beiden mit einem Messer verletzt, zudem wurden mehrere Schüsse in die Luft abgegeben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um kurz nach Mitternacht zu einem Messerangriff in Sossenheim. Wie die Polizei mitteilt, liefen ein 32-jähriger und ein 34-jähriger Mann durch den Flurscheideweg, als sie auf eine dreiköpfige Männergruppe gestoßen seien. In diesem Zusammenhang wurde der 32-Jährige laut Polizei auf die Straße geschubst und mit einem Messer am Ellenbogen verletzt. Nach Angaben der beiden Opfer habe einer aus der angreifenden Dreiergruppe zudem einen scharfen Revolver gezogen und zwei bis drei Mal in die Luft geschossen sowie Morddrohungen ausgesprochen. Daraufhin haben der Verletzte und sein Begleiter die Flucht ergriffen.



Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten Zeuginnen und Zeugen die Einsatzkräfte gerufen, woraufhin zwei der drei mutmaßlichen Täter festgenommen werden konnten. Bei den Verdächtigen handele es sich um einen 34-Jährigen und einen 39-Jährigen. Der dritte Mann sei vermutlich mit einem VW Golf geflüchtet. Das Messer und die Schusswaffe wurden sichergestellt und der Verletzte ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt weiterhin.