Solidarität für Binding-Beschäftigte

Nach über 150 Jahren wird die Frankfurter Traditionsbrauerei Binding im Oktober 2023 endgültig schließen. Um Solidarität mit den 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zeigen, findet am Samstag eine Solidaritätsdemo inklusive Gottesdienst in Sachsenhausen statt.

Seit Ende September steht fest: Die Frankfurter Traditionsbrauerei Binding wird im Oktober 2023 schließen. Unklar ist jedoch noch, wie die Zukunft der rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussieht, die dort beschäftigt sind. Um Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen, findet am Samstag, 17. Dezember, ein Soli-Spaziergang statt. Dieser wird organisiert von den Frankfurter Gewerkschaften des DGB und des NGG (kurz für: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) sowie dem Binding-Betriebsrat und den Frankfurter Kirchen.Treffpunkt am Samstag ist um 15 Uhr vor dem Binding-Werkstor in Sachsenhausen. Geplant ist ein ökumenischer Gottesdienst sowie eine kurze Demonstration mit Kerzen. Anschließend kann zu Kaffee und Bier eingekehrt werden.Die Radeberger-Gruppe, zu der die 1870 gegründete Binding-Brauerei seit 2002 gehört, hatte bei Bekanntgabe der Schließung mitgeteilt , die Mitarbeitenden bereits informiert zu haben. Geplant war, in den daraufhin folgenden Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen sozialverträgliche Lösungen zu suchen. Dies können, so hieß es vonseiten der Gruppe, etwa Angebote für Altersteilzeit oder auch alternative Jobangebote an den anderen zwölf Standorten der Gruppe sein.