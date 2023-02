Beim Spieleabend neue Leute kennenlernen

Die Eventreihe Social Match bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, bei einem Spieleabend neue Leute kennenzulernen. Im Vordergrund steht dabei ein spaßiger und geselliger Abend statt längere Unterhaltungen. Im März sollen auch sogenannte Matching Nights folgen.

Bei einem sind sich die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer sofort einig, als sie nach und nach an einem langen Tisch im Gästebereich der Hotellobby Platz nehmen: Draußen ist es zu kalt für ein Kennenlernen. Sie alle sind nämlich gekommen, um an einem Event von Social Match teilzunehmen. Das bedeutet: Bis zu zehn Personen treffen sich in einer Bar oder in einem Hotel, um im gemütlichen Beisammensein neue Leute kennenzulernen. Vorab müssen sie sich dafür online für einen Kurs einer bestimmten Altersgruppe anmelden und 25 Euro bezahlen. Einen Tag vor dem Event erhalten die Teilnehmenden dann eine Mail, wo der Treffpunkt sein wird.Um die Interaktion zwischen den Teilnehmenden zu fördern, wird vor Ort ein Brettspiel gespielt, bei dem jeder Spielende seine eigene Figur über Ereignisfelder bewegt. Dabei kommt es mal zu einem Gebärdenspiel zu einem Begriff, den die restlichen Teilnehmenden erraten müssen. Oder zwei Teilnehmende müssen aus zwei vorgegebenen Wörtern, die von den anderen erdacht worden sind, eine kurze Geschichte abwechselnd erzählen. Die Ereigniskarten sind dabei so gestaltet, dass es vor allem um humorvolle und leicht frivole Themen geht. Um das Ganze doch etwas zu organisieren, übernimmt ein Mitarbeiter von Social Match die Rolle als Spielleiter und führt durch den ungefähr zweieinhalbstündigen Abend.Für Gespräche ist während des Spiels allerdings eher wenig Zeit. Zu sehr konzentriert sich das Geschehen auf die Erfüllung der Aufgaben, die der Spielleiter von den Karten abliest. Dafür birgt das sehr interaktive Spiel einen hohen Unterhaltungswert und entlockt den Spielenden das ein oder andere persönliche Detail, Charakterzüge werden deutlich. Dementsprechend eignet sich Social Match so für womöglich für all jene, die einen lustigen Abend verbringen und durchaus auch neue Freunde finden wollen. Wenn nicht widersprochen wird, werden die Mail-Adressen der Teilnehmenden zwei Tage nach dem Event von Social Match an die anderen weitergeleitet. Eine spätere Kontaktaufnahme ist also auch nach etwas Bedenkzeit möglich.Ins Leben gerufen wurde Social Match 2015 zuerst in Nürnberg und Berlin. Neben den Social-Match-Abenden werden auch Speed Dating und eine Eventreihe namens Matching Night angeboten. Bei letzterem können sich bis zu 250 Personen anmelden und online einen kurzen Persönlichkeitstest ausfüllen. Auf diesem basierend erhalten sie am Eventabend ein farbiges Armband und können daran dann erkennen, wer in etwa zu ihnen passen könnte. Auch dort soll das gesellige Beisammensein in lockerer Atmosphäre im Vordergrund stehen. Laut Social-Match-Mitbegründer Patrick Kuhlmann soll die erste Matching Night in Frankfurt im März stattfinden.