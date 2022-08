Der 24. August ist Nationalfeiertag in der Ukraine; zudem dauert der russische Angriffskrieg nun seit genau einem halben Jahr an. Aus diesem Grund rufen Grüne, SPD, FDP, Volt und CDU am heutigen Mittwoch zu einer Kundgebung auf dem Paulsplatz auf.

Seit genau sechs Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Mit dem 24. August feiert das Land zudem heute seinen Nationalfeiertag: An diesem Tag vor 31 Jahren hatte das Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt. Um in Frankfurt ein Zeichen der Solidarität zu setzen, rufen daher Grüne, SPD, FDP, Volt und CDU gemeinsam zu einer Kundgebung auf dem Paulsplatz auf. Beginn ist um 18 Uhr.„Wir unterstützen die Ukraine bewusst an ihrem Unabhängigkeitstag auf ihrem Weg, als demokratische Ukraine in freier Selbstbestimmung Teil des demokratischen Europas und der EU zu werden“, heißt es vonseiten der Parteien in dem gemeinsamen Aufruf. Aus Anlass des Jahrestages fordere man die russische Föderation einmal mehr auf „das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainerinnen und Ukrainer endlich nicht mehr in Frage zu stellen“, den Krieg zu beenden und die bewaffneten Kräfte zurückzuziehen. Gemeinsam werde man die Ukraine durch Solidarität, Sanktionen und Waffenlieferungen weiter unterstützen.Darüber hinaus werden innerhalb Frankfurts weiterhin Sachspenden und Ehrenamtliche gesucht, um die Geflüchteten zu unterstützen. So bittet etwa das Mädchenhaus Milena aktuell um Sachspenden wie Küchenartikel und kleinere Möbel wie Tische und Stühle. Alle Gesuche werden auf „Frankfurt hilft“ , der Koordinierungsstelle der Stadt für ehrenamtliches Engagement gesammelt.