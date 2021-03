Angriff auf transsexuelle Person

Nach dem Übergriff auf eine transsexuelle Person im November kam es am Samstag erneut zu einem Angriff mit mutmaßlichem transphoben Hintergrund in der Frankfurter Innenstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Frankfurter Innenstadt wurde am späten Samstagabend eine transsexuelle Person angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe ein bislang unbekannter Täter die 27-jährige Person zunächst verbal und dann körperlich angegangen. Dabei soll er sich transphob geäußert und mit Fäusten auf sein Opfer eingeschlagen haben.Laut Polizei ereignete sich der Angriff am Samstag zwischen 22 Uhr und 23 Uhr am Schwedenkronenplatz; anschließend soll der Täter mit zwei weiteren Männern in Richtung Konrad-Adenauer-Straße geflüchtet sein. Der etwa 1,80 bis 1,86 Meter große Mann soll circa Anfang 20 gewesen sein und ein „südländisches Erscheinungsbild“ mit kurzen, dunklen Haaren haben. Zudem habe er eine dunkle Winterjacke, ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, eine Jeans sowie eine Kette getragen.Bereits Anfang November wurde in der Frankfurter Innenstadt eine transsexuelle Person angegriffen. Mehrere junge Männer hatten die queere YouTube-Persönlichkeit „Kweendrama“ auf der Zeil angegriffen und mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray verletzt. Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft vergangene Woche mitteilte , trug das Opfer eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Schädel, an der Brustwirbelsäule und im Gesicht davon. Gegen drei junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren sei nun beim Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Anklage erhoben worden. Der jüngste der drei Beschuldigten sei bereits wenige Tage nach der Tat festgenommen worden, nach dem er „Kweendrama“ über Instagram bedroht und „konkrete Tötungsabsichten geäußert“ habe, so die Staatsanwaltschaft.Nach dem Angriff am Samstagabend ermittelt die Polizei und sucht Personen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Wer Hinweise zu dem Angriff geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/75510100 im Polizeipräsidium zu melden.