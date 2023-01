Unterstützerkreis für Binding gegründet

Um verstärkt für den Erhalt der Frankfurter Traditionsbrauerei Binding einzutreten, wurde zu Beginn der Woche ein Unterstützer*innenkreis gegründet. Die Mitglieder, darunter zahlreiche OB-Kandidaten, haben unter anderem eine Podiumsdiskussion geplant.

Seit Ende September ist bekannt, dass die Frankfurter Traditionsbrauerei Binding zum Oktober diesen Jahres schließen wird. Seitdem gab es bereits mehrere Protestaktionen, nun wurde am Dienstag ein Unterstützer*innenkreis für den Erhalt der Brauerei gegründet. Das Ziel sei, so heißt es in der Mitteilung, möglichst viele weitere Frankfurterinnen und Frankfurter zu gewinnen, die sich für die Brauerei einsetzen.



Zu den Mitgliedern zählen unter anderem die OB-Kandidaten Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD), Daniela Mehler-Würzbach (Die Linke) und Yanki Pürsün (FDP) sowie auch die Bundestagsabgeordneten von Linke und SPD, Janine Wissler und Armand Zorn, und weitere Politikerinnen und Politiker. Auch weitere Kunstschaffende und Gewerkschaftsmitglieder unterstützen die Initiative. Insgesamt habe man bereits 15 000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt.



Die Mitglieder planen unter anderem eine Podiumsdiskussion zu Industriearbeitsplätzen am Beispiel der Brauerei, darüber hinaus sollen rund 800 Gastronomiebetriebe kontaktiert werden, die das Bier der Traditionsbrauerei aktuell vertreiben. Auch eine Verteilung von mehreren tausend Bierdeckeln sei vorstellbar. Laut Mitteilung wollen die Mitglieder am 23. Januar über Ideen und Möglichkeiten zum Erhalt von Binding beraten.