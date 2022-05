Zeugenaufruf: Polizei sucht flüchtige Unfallfahrer

Bei zwei Verkehrsunfällen mit anschließender Fahrerflucht sind in den vergangenen Tagen ein vierjähriges Mädchen und eine Jugendliche verletzt worden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

In den vergangenen Tagen kam es in Frankfurt zu zwei Unfällen mit anschließender Fahrerflucht. Am Montagvormittag wurde in Sossenheim eine 16-jährige Radfahrerin an der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes von einer Autofahrerin angefahren. Laut Polizei sei die Frau daraufhin zwar ausgestiegen, um die zu Boden gestürzte Jugendliche zu begutachten, anschließend jedoch weitergefahren. Die Radfahrerin habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.



Wie die Polizei mitteilte, soll die Autofahrerin etwa 30 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß sein und blondes, schulterlanges Haar und eine schlanke Statur haben. Sie fahre vermutlich einen grausilbernen Mercedes. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der 069/755-11100 bei der Polizei zu melden.



Radfahrer fährt vierjähriges Mädchen an



Bereits am Freitag, den 6. Mai, ist in Sachsenhausen ein Radfahrer mit einem ein vierjährigen Mädchen zusammengestoßen. Dieser habe sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und das Kind verletzt zurückgelassen. Laut Polizei sei der Radfahrer zwar abgestiegen, um sich bei dem Kind zu entschuldigen, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Die Mutter des Kindes, die sich in der Nähe befand, habe daraufhin den Notruf gewählt. Das Mädchen wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Radfahrer soll nach Polizeiangaben vermutlich zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, lockiges schwarzes Haar haben und mit einem schwarzgrünen Jogginganzug samt Riss im Hosenbein bekleidet gewesen sein. Er sei mit einem schwarzen Rad unterwegs gewesen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall haben, können sich unter der 069/755-10800 bei der Polizei zu melden.