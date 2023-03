Unbekannter versucht Mädchen zu entführen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag versucht ein Unbekannter, ein 11-jähriges Mädchen in Sachsenhausen in sein Auto zu zerren. Das Mädchen kann sich losreißen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen nun um Mithilfe.

Vergangenen Dienstagmorgen hat ein Unbekannter versucht, ein 11-jähriges Mädchen in Sachsenhausen zu entführen. Das gibt die Polizei bekannt. Nach Polizei-Angaben befand sich das Mädchen auf dem Weg in die Schule, als der Unbekannte mit seinem Auto neben ihr im Bereich der Brückenstraße in Höhe eines Spielplatzes ausstieg. Dabei habe er sie zunächst nach dem Weg zum Südbahnhof gefragt. Nachdem die 11-Jährige geantwortet habe, habe der Tatverdächtige sie gepackt und versucht, sie in sein Auto zu zerren.



Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte sich das Mädchen losreißen und fliehen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen nun um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Er wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zudem habe er einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Wintermütze sowie eine schwarze oder dunkelbraune Winterjacke getragen. Er habe hochdeutsch und mit tiefer Stimme gesprochen. Das Auto des Unbekannten sei ein schwarzer, größerer Wagen mit getönter Heckscheibe gewesen, der eine Delle links im Kofferraumdeckel gehabt habe. Vermutlich sei das Auto mit Ledersitzen ausgestattet gewesen.



Versuchte Entführung in Frankfurt-Sachsenhausen



Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum mutmaßlichen Täter geben können, sollen sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069/75551299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.