Tote Frau in brennender Wohnung gefunden

Am Mittwochabend hat die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in der Brückenstraße eine tote Frau gefunden. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Ursache für den Brand und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar.

Bei einem Wohnhausbrand in der Sachsenhäuser Brückenstraße hat die Feuerwehr am Mittwochabend eine tote Frau aufgefunden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 19.23 Uhr zu dem brennenden Gebäude alarmiert. Dort brannte es im dritten Obergeschoss in der Küche einer Wohnung. Nach dem Öffnen der Wohnungstür kam es zu einer Durchzündung und infolgedessen zu einer schlagartigen Brandausbreitung aus der Küche, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Das Feuer konnte gelöscht werden, ohne dass es sich auf das Dachgeschoss ausbreiten konnte. Beim Durchsuchen der Wohnung fand die Feuerwehr schließlich die verstorbene Frau.



Wie es zu dem Feuer in der Wohnung kam, sei laut Feuerwehr noch nicht geklärt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest. Rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenhausen und Oberrad waren im Einsatz.