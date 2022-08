Streit endet mit schwerer Stichverletzung

An einer Straßenbahnhaltestelle in Sachsenhausen ist in der Nacht auf Sonntag ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Im Streit mit zwei jungen Männern erlitt er eine Stichverletzung. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 18-Jähriger in einem Streit schwer verletzt worden. Laut Polizei wartete er gegen 3.30 Uhr mit seiner weiblichen Begleitung an der Straßenbahnhaltestelle Lokalbahnhof, als es aus bislang ungeklärtem Grund zu einem Streit mit zwei jungen Männern kam. Im Streit verletzte einer der jungen Männer den 18-Jährigen durch eine Stichverletzung schwer.



Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die beiden Männer anschließend zu Fuß in Richtung Heisterstraße; in welche Richtung sie dann liefen, ist unklar. Die Fahndung nach ihnen brachte keinen Erfolg. Nachdem die alarmierten Polizeibeamten bei dem 18-jährigen Verletzten Erste Hilfe leisteten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei Frankfurt hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Die zwei jungen Männer sollen Anfang 20 und etwa 1,75 Meter groß sein. Laut Polizei hatten beide dunkle Haare und einen Bart und waren mutmaßlich dunkel gekleidet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755 51 199 bei der Frankfurter Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.